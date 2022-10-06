7 Ekim'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Aslıhan Güner ve Mert Kılıç'ın başrolleri paylaştığı 'Komutan' filminin galası önceki gün gerçekleşti. Galada konuşan Mert Kılıç, çekimlerle ilgili şöyle dedi: "Malum askeri bir film. Bir tarafta şanlı Türk ordusunun mensuplarını canlandırırken, bir taraftan da teröristleri canlandıran figüranların olması gerek ama kimse teröristi oynamak istemedi. Herkes 'Ben teröristi değil, Türk askerini canlandırmak istiyorum' dedi. Bu zaman kaybı yaratmış olsa da beni gururlandırdı."