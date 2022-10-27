Haberler Günaydın Haberleri Davaro'nun Cano'su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'yu bir de şimdi görün
Giriş Tarihi: 27.10.2022 07:11 Son Güncelleme: 27.10.2022 07:22

Davaro'nun Cano'su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'yu bir de şimdi görün

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti. Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

Yüzünü görünce büyük ihtimalle size tanıdık gelecek. Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarındandı.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Bizler onu daha çok 'Çiçek Abbas', 'Davaro' gibi filmlerle tanıyoruz.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı ''Çiçek Abbas'',''Şaşkın Ördek'', Kemal Sunal ile oynadığı ''Davaro'', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bıraktı.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Bırakmak ki ne bırakmak. Ne yapıyor ne ediyor kimse bilmiyor.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Peki Pembe Mutlu nerelerde?

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

50'den fazla filmde oynayan Pembe Mutlu sinemaya veda etmişti.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Pembe Mutlu bir dönem Çiçek Abbas ve Davaro gibi çok sayıda filmde oynadı.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Ancak Mutlu daha sonra Yeşilçam tarihinin sayfaları arasında yerini aldıktan sonra köşesine çekildi.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Pembe Mutlu'nun şuan ne yaptığını bilen yok fakat son görüntüsü sizi gerçekten çok şaşırtacak. Değişimin bu kadarı olmaz diyeceksiniz.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Pembe Mutlu Yeşilçam sinema dünyasının usta isimleri arasında yer almaktadır.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Peki kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi sinema filmlerinde rol aldı? Kısaca oyunculuk hayatı ve biyografi bilgileri.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

1955 yılında dünyaya gelen Pembe Mutlu Denizli doğumludur. Gerçek ismi ise Pembe Gül'dür.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Usta oyuncu Denizli doğumludur, birçok kaynakta ise baba tarafından aslen Giresun'lu olduğu belirtilmektedir.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

1981 ve 1993 yılları arasında etkin olarak birçok sinema filminde rol alan usta isim 80'li yıllarda rol aldığı filmler ile isminden fazlasıyla söz ettirmeyi başarmıştır.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

1981 yılında başrolünü usta oyuncu Kemal Sunal'ın üstlendiği Davaro filmi ile sinema dünyasına giriş yapmıştır.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Ardından yıldızı parlamış ve birçok sinema filminin aranan isimleri arasına girmiştir.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Filmlerde doğal ve sade hali ile sevilmiş dönemin en önemli isimleri ile aynı filmlerde rol almış ve yönetmenlerle çalışmıştır.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Özellikle Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini üstlendiği Çiçek Abbas adlı sinema filminde Nazlı karakteri ile de gönüllerde taht kurmayı başarmıştır.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Davaro filminde ise Cano karakterini canlandırmıştır.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Yaklaşık olarak 12 senelik sinema hayatı boyunca 100 civarında filmde rol almış, dram ve komedi türünde rol aldığı filmler ile Türk sinema dünyasına damgasını vurmayı başarmıştır.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

Uzun senelerdir ise oyunculuk dünyasından uzak bir şekilde sade bir hayat sürdürmeyi tercih etmiştir.

Davaro’nun Cano’su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu’yu bir de şimdi görün

İşte Pembe Mutlu'nun son hali gerçekten inanılmaz. Ne kadar çok değiştiğine bakın.

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Davaro'nun Cano'su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'yu bir de şimdi görün
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