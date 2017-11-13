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de ‘Kader gerçeği öğrenecek mi?’

Giriş Tarihi: 13.11.2017 19:11
Kırgın Çiçekler 97. bölümde ‘Kader gerçeği öğrenecek mi?’

’nin sevilen si üyle sevenleriyle buluşuyor. Her hafta merak uyandıran yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Kırgın Çiçekler bu haftada yeni bölümüyle sevenlerinden tam not alacak. Kırgın Çiçekler 97.bölümde neler olacak? Diziyle ilgili tüm detayları Sabah.com.tr farkıyla buradan takip edebilirsiniz…

KIRGIN ÇİÇEKLER 97. BÖLÜM ÖZETİ

Konserde bayılan Serkan, hastaneye kaldırılır. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu söylerler. Serkan yaşam savaşı verirken Cemre perişan haldedir. Ejder evden gitmek için Meral'den yüklü bir para ister. Ali ve Eylül giderek yakınlaşmaktadır.

MERAL GERÇEĞİ SÖYLEMEYE KARAR VERİR

Kader aile geçmişini araştırmaya kararlıdır. Meral gerçeği öğrenmemesi için bir oyun oynayarak Kader'i inandırır. Meral, Kader'in çok üzüldüğünü görünce pişman olur. Bütün olacakları göze alarak gerçeği söylemeye karar verir.

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