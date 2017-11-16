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bu akşam 22. bölümüyle atv ekranlarında

Giriş Tarihi: 16.11.2017 18:45 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 19:05
Kanatsız Kuşlar bu akşam 22. bölümüyle atv ekranlarında

22. son bölümü ile ekranlara geliyor. Atv'nin en çok seyredilen dizilerinden Kanatsız Kuşlar 22. son bölümünde de izleyiciyi heyecanladıracak sahneler olacak. Sevenlerinin merakla takip ettiği Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak.Tüm detaylar burada...

Atv'nin sevilen dizisi 'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizi yine Perşembe gecesine damga vuracak.

KANATSIZ KUŞLAR 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK!
Zeynep, Ahmet'ten kaçarken, onu öldürdüğünü düşünmektedir. Onur ise bir türlü haber alamadığı Zeynep'i gerekirse sokak sokak arayarak bulmaya kararlıdır. Ancak içine düştükleri zor durumdan bu kez kurtarabilecekler midir?

Muzaffer, Nefise'nin evine sığınan oğlunu almaya gider. Mert, Nefise ile Muzaffer'in arasının yeniden düzelmesini istemektedir. Bu durumun gerçekleşmesi ihtimali bile Emre'yi tekrar harekete geçirir. Hiç akla gelmeyecek bir sebeple, Muzaffer'le eve dönmek durumunda kalan Nefise, Tuba'yı çıldırtmaktadır.

Ahmet, o günden sonra kayıplara karışmıştır. Ondan haber alamayan babası, oğlunun kayıp cesedi de bulunamayınca cinnet geçirir ve Zeynep'i suçlayarak herkesin gözü önünde beklenmedik bir hamlede bulunur.

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Kanatsız Kuşlar bu akşam 22. bölümüyle atv ekranlarında
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