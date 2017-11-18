Bahtiyar Ölmez 2. bölümde korkunç tuzak bozabilecek mi?

Sevilen dizi Bahtiyar Ölmez bu akşam 20.00'de atv ekranlarında 2. bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Peki Bahtiyar Ölmez'in 2. yepyeni bölümünde neler olacak?

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BAHTİYAR ÖLMEZ 2. BÖLÜM (Bahtiyar yeni evinde)

Bahtiyar yeni hayatına yeni evinde ilk adımını attığında hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır. İlk görüşte aşık olduğu Aylin, eşi olarak karşısındadır. Ancak Aylin-Rıfat evliliğinin sahte bir evlilik olduğundan habersiz olan Bahtiyar, evlilik gerçekmiş gibi davranmaya başlar. Rıfat'ın tam aksine Tahir'e de sevgiyle yaklaşır. Bu durum Bahtiyar'ı gerçek kimliğini ifşa etmenin eşiğine kadar getirir. Bunlar yetmezmiş gibi, Aylin'in babası, İstanbul'un ünlü mafya babalarından Aytekin hesap sormak için yola çıkmıştır. Bahtiyar hiç bilmediği bu ilişkiler ağını yönetmeyi başarabilecek midir? Öte yandan Nuran ve Caner'in aşkları doludizgin ilerlemektedir. Nuran'ın Caner'e söylediği büyük yalan dev bir uçurum gibi bu aşkı yutmaya hazır beklemektedir. Üstelik yıllardır Nuran'a derin ve tertemiz bir aşk besleyen Şinasi, Nuran ve Caner ilişkisini öğrenmenin eşiğindedir. Bahtiyar kız kardeşi Nuran'ın, en büyük düşmanı Fuat'ın kardeşi Caner'le aşk yaşadığından habersizdir. Bahtiyar'ın yeni ailesindeki ilk günleri gibi yeraltı dünyasındaki ilk günleri de olağanüstü tehlikelerle doludur. Bahtiyar Ölmez hiç bilmediği bu dünyada Fuat'ın kendisini bitirmek için hazırladığı korkunç tuzağı bozabilecek midir?

Bahtiyar Ölmez 2. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!