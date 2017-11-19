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'in Gözyaşları bu akşam 'de

Giriş Tarihi: 19.11.2017 18:39 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 19:13
Cennet'in Gözyaşları bu akşam atv'de

'nin sevilen dizisi 'in Gözyaşları Pazar akşamı saat 20.00'de yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini karakterini canlandıran Berk Atan ve Cennet karakterine hayat veren Almila Ada’nın paylaştığı dizi her Pazar saat 20.00’da ATV ekranlarında.

"Benden sakladığı başka bir şey var!" (9. bölümde neler olacak?)

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, 'in Ali olduğunu öğrenmiş ve bu gerçeği Selim ile paylaşıp paylaşmama arasında sıkışıp kalmıştır. Selim her şeyden habersiz Cennet ile ilişkilerini ilerleteceğini düşünüyordur. Cennet ile baş başa zaman geçirmek için gittikleri romantik bir ortamda hiç beklemediği bir şey olur. Cennet, Selim'i terk eder... Terk etmekle de kalmaz, artık buralardan gitmeye karar vermiştir. için bu bulunmaz bir fırsattır. Cennet hayatlarından çıkıyordur sonunda. Ama hiç ummadıkları bir şey olur. Cennet'in annesi bildiği kadın Cennet'e gerçekleri söyleyecektir. Hem de bütün ailenin içinde... Arzu artık yolun sonuna gelindiğinin farkındadır. Dönüşü olmayan bir yola giriliyordur.

Cennet'le yüzleşme (8. bölüm özeti)

Cennet, Ali'ye ait ipuçlarını bulmuştur ama emin değildir. İçinde kocaman bir umut 'ya Selim Ali'yse?'... Bu bilinmezlik içinde boğuşurken bir de 'nın intiharı yüzünden suçlanıyordur. Arzu bu defa taktik değiştirmiş, Cennet'i zaafı üzerinden vuracaktır. Selim ise her şeyden habersizdir. Melisa'nın gerçekten kendisini öldürmeye kalktığına inandığı için Melisa'nın yanındadır sürekli. Bu durumu çok iyi değerlendiriyordur Melisa. Selim, Melisa ile daha çok vakit geçirmeye başlamıştır ve Cennet'i üzdüğünün farkındadır. Cennet, Ali'nin eşyalarının neden Selimlerin evinde olduğunu araştırıyordur ve cevabı ona Nilgün verir. Cennet, Selim'in Ali olduğunu öğrenmiştir. Şimdi her şeyi Selim'e anlatması lazımdır ama onu daha büyük bir sürpriz bekliyordur.

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