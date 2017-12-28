Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kanatsız Kuşlar 28. bölüm ile ekranlara geldi

28. bölüm ile ekranlara geldi

Sevilen dizi 28. bölümüyle atv ekranlarında sevenleriyle buluştu. Her hafta merak uyandıran leriyle seyirciyi ekran başına kitleyen Kanatsız Kuşlar, bu hafta da sevenlerinden tam not aldı. Kanatsız Kuşlar 28. bölümde neler oldu? Diziyle ilgili tüm detayları Sabah.com.tr farkıyla buradan takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 28.12.2017 18:58 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 00:42
Kanatsız Kuşlar 28. bölüm ile ekranlara geldi

Ahmet'in gerçeği itiraf etmesini sağlamak için Zeynep'in yaptığı hamle, şok edici bir şekilde sonuçlanır. Muzaffer ise Nefise ile arasını düzeltebilmenin bir yolunu aramaktadır. Mert'in desteğiyle Nefise ile Aysun'u yemeğe çağırır. Bu yemek sırasında Nefise'ye özel bir teklifte bulunur. Tuba, evden gönderilmek üzeredir artık. Acilen yeni bir plan yapması gerektiğini düşünürken beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Onur, Zeynep'e tavır gösterdiği için pişmandır. Bunun üzerine, bir de sevdiği kızın başına gelen talihsizliği öğrenince bunun hesabını sormak üzere harekete geçer.

KANATSIZ KUŞLAR 28. BÖLÜM İZLE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanatsız Kuşlar 28. bölüm ile ekranlara geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN