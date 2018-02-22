Esra Erol’da programında şok itiraf!

Öz ailesini aramak için Esra Erol'da programına konuk olan Hasancan isimli bir genç, acı gerçekle canlı yayında yüzleşti.

ÖZ BABASI AYNI ZAMANDA ÖZ DAYISI!

Dün canlı yayına telefonla bağlanan biyolojik anne, 13-14 yaşlarında, kendime sahip çıkamadım, sana nasıl sahip çıkayım. Sana kapım her zaman açık ama ben lenf kanseriyim. Psikolojim bozuk benim. Babam seni çöpe atmadı. Hastayım gelemem." Dedi.

KAN DONDURAN GERÇEK ESRA EROL'DA ORTAYA ÇIKTI!

Çocuk yaşta öz ağabeyi Mevlüt Eke tarafından tecavüze uğrayan Kezban Hanım'ın bu birlikteliğinden Hasancan'ın dünyaya geldiği öğrenildi. Henüz 13 yaşında olduğu ve ailenin bu konunun üstünü örtmek için Hasancan'ı evlatlık vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Esra Erol'da gerçeği öğrenen Hasancan "siz nasıl insanlarsınız, hem sizden hem kendimden utanıyorum" diyerek şokta olduğunu ifade etti.

Çocuk istismarlarının yaşandığı ve devlet büyüklerinin harekete geçtiği şu günlerde, 13 yaşındaki bir çocuğa öz ağabeyin tecavüz etmesi akıllara durgunluk getirdi.