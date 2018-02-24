4’üncü yaşında 4’üncü dil: Daily Sabah Rusça yayına başladı

Bugüne kadar İngilizce, Arapça ve Almanca yayın yapan gazete, Rusça web sitesini de devreye soktu. Daily Sabah Rusça, böylece Turkuvaz Medya Grubu'nun yabancı dildeki dördüncü büyük yayını oldu.

Balmumcu'daki merkez ofiste yapılan kutlamaya Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, Daily Sabah Dijital Yayınlar Yönetmeni Osman Bahattin Dirlik, Sabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ile Daily Sabah yazarları ve çalışanları katıldı.

Daily Sabah, dünya üzerindeki en yaygın 7. dil olan Rusçayı konuşan nüfusun Türkiye gündemini yakından ve doğru takip edebilmesini sağlayacak. Dünyada yaklaşık 267 milyon insanın anadili olan Rusça, 4 ülkenin de resmî dili olma özelliğini taşıyor. Daily Sabah Rusça, siyasetten iş dünyasına, kültür sanattan magazine geniş bir yelpazede hazırlanan içeriği okuyucuyla buluşturuyor.

Daıly Sabah 4'üncü yaşında

Daily Sabah'ın Türkiye aleyhine yapılan propagandalara ve yalan haberlere karşı mücadele verdiğini söyleyen Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, "Türkiye ile problemli olan ülkelerin medyalarının Türkiye'ye olan bakışları olumsuz. Bu olumsuz yaklaşımları Daily Sabah yayınlarıyla olumluya çeviremeyiz. Fakat en azından biz bir şeyi engelliyoruz; daha fazla yalan söylemelerini, daha fazla dezenformasyon yapmalarını, daha fazla manipülasyon yapmalarını engelliyoruz. Eskiden bu alan boştu" diye konuştu.

Daily Sabah'ın yeni projeleri olduğunu ifade eden Karagöz, "Yeni bir hedef koyduk önümüze. Rusça'dan sonra şimdi de Çince bir yayına başlayacağız. Önümüzdeki yıl, yani 2018 yılında Şubat ayında, Çince Daily Sabah yayın hayatına başlayacak" dedi.



Yeni yayın diline dair açıklama yapan Daily Sabah Dijital Yayınlar Yönetmeni Osman Bahattin Dirlik ise, "Rusça yayınımızla birlikte Daily Sabah'ın sesi, İngilizce hariç üç dilde 700 milyonluk devasa bir kitleye ulaşmaya başladı. Sitede, hem ülkemize hem de Rusça konuşan coğrafyaya yönelik özel dosya ve yayınlar yer alacak. Ayrıca Rusçanın etkin olduğu coğrafyadan ve Türkiye'den birçok yazar da yayınımıza katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.



Daily Sabah bir süre önce, Afrin harekâtının başlamasının ardından sosyal medyada yayılan ve Türkiye'yi karalamayı amaçlayan yalan haber ve sahte görüntülere karşı mücadele ekibi kurarak adından söz ettirmişti. Tecrübeli editörlerden oluşan Daily Sabah "Fact Check" ekibi, PKK/PYD terör örgütü bağlantılı ve bunlara sempati duyan hesaplarda paylaşılan yalanları tespit ederek, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili kara propagandayı etkisizleştirmeyi ve operasyona dair bilgileri dünyaya doğru aktarmayı amaçlıyor.