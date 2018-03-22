Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarında yine zirvede! Reyting sonuçları burada

21 Mart Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? sorusu ilgili vatandaşların cevap aradığı konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Yoğun okul ve iş temposu sonrası evlerine gelen bireyler televizyon başında dizi izleyerek vakit geçirmekteler, izledikleri dizilerin izlenip izlenmediği de aynı şekilde merak ettikleri konular arasında göze çarpıyor. TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi reyting sonuçları da yine Sen Anlat Karadeniz ile birlikte sıkça merak ediliyor.

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!

SEN ANLAT KARADENİZ YİNE ZİRVEDE İŞTE ALDIĞI PUAN...