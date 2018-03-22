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nda yine zirvede! Reyting sonuçları burada

belli oldu! 21 Mart reyting sonuçları vatandaşların yanıtını araştırdığı konuların arasında yer alıyor. reyting sonuçları ve reyting sonuçları oldukça yakından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Sen Anlat Karadeniz, dün akşam 9. bölümüyle ekranlara geldi, Sen Anlat Karadeniz, reyting sonuçlarında yine dizisini geride bırakarak üst üste 8. kez reyting sonuçlarında birinci sırada yer aldı!

Giriş Tarihi: 22.3.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 10:22
Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarında yine zirvede! Reyting sonuçları burada

21 Mart Çarşamba belli oldu mu? sorusu ilgili vatandaşların cevap aradığı konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Yoğun okul ve iş temposu sonrası evlerine gelen bireyler televizyon başında dizi izleyerek vakit geçirmekteler, izledikleri dizilerin izlenip izlenmediği de aynı şekilde merak ettikleri konular arasında göze çarpıyor. TRT 1'de yayınlanan dizisi reyting sonuçları da yine ile birlikte sıkça merak ediliyor.

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!

SEN ANLAT KARADENİZ YİNE ZİRVEDE İŞTE ALDIĞI PUAN...

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Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarında yine zirvede! Reyting sonuçları burada
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