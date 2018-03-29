Caner Toygar öldü mü? İntihar eden Caner Toygar'ın son durumu...

Caner Toygar adını bir yarışmada aşk yaşadığı Tülin Koca ile duyurmuştu. Caner ile Tülin'in aşkı uzun süre televizyonlarda konuşulan konular arasında yer almıştı, daha sonra ikili ayrılmıştı. Caner Toygar son olarak Esra Erol'un programında damat adayı olarak yer alıyordu. Caner Toygar dün akşam saatlerine ınstagram üzerinden biraz daha cesaret toplayınca canlı yayın açacağını duyurdu; daha sonra ınstagramdan paylaştığı içeriklerde ölüm ve intiharı çağrıştıran konuların fotoğraflarını paylaştı. Caner Toygar son durum konusunda da çeşitli aramalar yapılmaya devam ediliyor. Caner Toygar öldü mü? Caner Toygar kimdir? sorularının yanıtları haberimizde...

CANER TOYGAR ÖLDÜ MÜ?

Dün akşam saatlerinde intihar eden Caner Toygar'ın son durumu nasıl? Beylikdüzü'nde yaşayan Caner Toygar; ınstagram üzerinden yaptığı canlı yayını gözleri yaşlı olarak tamamladı hatta canlı yayına yorum yapan vatandaşlar Caner'in intihar edeceğini anlayarak bu kararından vazgeçirmeye çalıştı. Caner Toygar dün akşam saatlerinde intihar etti ve Beylikdüzü'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Esra Erol'un eşi Ali Özbir; yaptığı açıklamada Caner Toygar'ın nabzının attığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Caner Toygar'ın intihar etmeden önce ınstagramdan yaptığı paylaşımlar...

CANER TOYGAR KİMDİR?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Eğitim hayatını lise tahsiline kadar burada sürdüren Caner, sonrasında "Biz Evleniyoruz" isimli evlilik programına katılmış ve burada Tülin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir. Caner programa katılışını şöyle ifade ediyor;

"Annem babamdan ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenmişti ve onunla birlikte Almanya'ya gitmek zorunda kaldık. Ben 5. sınıftaydım Almanya'ya gittiğimde ve çok zorlandım. Devamlı Türkiye'ye dönmek istediğimi söylüyordum. Polis ya da savcı olmak gibi hayallerim vardı. 22 yaşına geldiğimde yine Türkiye'ye gelmek için can atıyordum. Sonra "Biz Evleniyoruz" programı Almanya'da da çok izleniyordu. İşin ilginç yanı ben o yaşlarda evlenmeye hazırdım. Annem izlerken katılsam mı diye düşündüm. Programda ev, araba ve iyi bir para ödülü verdiklerini öğrendim İnternet kafeye gittim ve başvuru yaptım. Aynı günde aradılar beni. Ertesi günde hemen ertesi gün görüşmeye gittim. Ve ardından yarışmaya alındım."

Evlilik programının ardından Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlatan Caner, burada telefona bağlanan Tülin'e sinirlenerek başında bardak kırmış, bu görüntüleriyle ülke gündemine damgasını vurmuştu.