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ve bu akşam 'de

'nin sevilen dizisi ve az sonra ekranlarında! Mavi'nin, 'ın teklifini kabul etmekten başka bir şansı yoktur. Faysal, Mavi'yi çaresiz durumda bırakmıştır. Mavi, Ali'ye gider ve boşanmakta kararlı olduğunu söyler. Heyecan dolu yeni bölümüyle Aşk ve Mavi bu akşam 20:00'de 'de!

Giriş Tarihi: 6.4.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 19:46

"İnsan sevdiğine böyle yapmaz Mavi!"

'nin, 'ın teklifini kabul etmekten ba bir şansı yoktur. Faysal, Mavi'yi çaresiz durumda bırakmıştır. Mavi, Ali'ye gider ve boşanmakta kararlı olduğunu söyler. Ali, çok üzülür. Mavi'nin söylemediği bir şeyler olduğunu düşünmektedir ama Mavi, Faysal'ın teklifinden hiç söz edemez. Başta Demirhan olmak üzere tüm sevdiklerinin hayatı söz konusudur. Adliye çıkışında Ali son kez Mavi'yle konuşmak için Hasibe'nin evine geldiğinde gördüğü şeye inanamaz.

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Aşk ve Mavi 59. Bölüm

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Aşk ve Mavi bu akşam ATV'de
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