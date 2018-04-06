Aşk ve Mavi bu akşam ATV'de

"İnsan sevdiğine böyle yapmaz Mavi!"

Mavi'nin, Faysal'ın teklifini kabul etmekten başka bir şansı yoktur. Faysal, Mavi'yi çaresiz durumda bırakmıştır. Mavi, Ali'ye gider ve boşanmakta kararlı olduğunu söyler. Ali, çok üzülür. Mavi'nin söylemediği bir şeyler olduğunu düşünmektedir ama Mavi, Faysal'ın teklifinden hiç söz edemez. Başta Demirhan olmak üzere tüm sevdiklerinin hayatı söz konusudur. Adliye çıkışında Ali son kez Mavi'yle konuşmak için Hasibe'nin evine geldiğinde gördüğü şeye inanamaz.

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