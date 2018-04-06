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Kaynanalar dizisinin 'i hayatını kaybetti! Sevda Aydan kimdir?

Türkiye'nin ilk sitcom dizisi olarak tarihe adını yazdıran Kaynanalar dizisindeki Tijen karakteriyle hafızalara kazınan bugün tedavi gördüğü İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu. Bu gelişmeden sonra hem sosyal medyada hem de arama motoru Google üzerinden Sevda Aydan kimdir? soruları sıkça aranmakta... Hem soprano hem dizi oyuncusu olan Sevda Aydan; Türkiye dışında birçok ülke ve şehirde de sahneye çıktı. Prof. Dr. Sevda Aydan ayrıca dizi ve tiyatro oyuncusu ve eski milli basketbolcu 'ın annesi...

Giriş Tarihi: 6.4.2018 14:52
Kaynanalar dizisinin Tijen Hakmen'i Sevda Aydan hayatını kaybetti! Sevda Aydan kimdir?

Tekin Akmansoy, Leman Çıdamlı, Defne Yalnız, Fethi Kantarcı, Binnur Kaya gibi isimlerin rol aldığı Kaynanalar dizisi yayınlandığı günden itibaren seyirciyle uyum içerisinde olmuştu, büyük bir kitleye hitap eden Kaynanalar yerel tarzıyla gönüllerde taht kurmuştu. O dizide karakterini canlandıran bugün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Sevda Aydan'ın cenazesi yarın İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Alaçatı Mezarlığı'na defnedilecek.

SEVDA AYDAN KİMDİR?

Sevda AYDAN, soprano, dizi oyuncusu (İstanbul 1930).

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan (1951) ve Opera (1953) bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operasında Traviata operası ile sanat hayatına atılan sanatçı, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. 1962'de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Baku operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 196 'de Ankara Devlet Operası'ndan ayrılan sanatçı çeşitli gazino ve kulüplerde hafif batı müziği alanında çalıştı. Televizyon dünyasında TRT'nin tv dizisi Kaynanalar'daki Tijen rolü ile tanındı.

Kaynanalar dizisinin Tijeni ünlü sanatçı Prof.Dr. Sevda Aydan hayatını kaybetti. Sevda Aydan, eski milli basketbolcu ve tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 'ın annesidir.

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Kaynanalar dizisinin Tijen Hakmen'i Sevda Aydan hayatını kaybetti! Sevda Aydan kimdir?
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