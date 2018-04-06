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kimdir? Sevda Aydan hayatını kaybetti!

Bir döneme damgasını vuran Kaynanalar dizisinde canlandırdığı "Tijen" karakteriyle milyonlara ulaşan opera sanatçısı, oyuncu ve ressam Prof. Dr. bu sabah saatlerinde İzmir'de hayatını kaybetti! Sevda Aydan kimdir?

Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:49
Sevda Aydan kimdir? Sevda Aydan hayatını kaybetti!

'ın vefat haberinden sonra vatandaşlar arama motoru Google üzerinden Sevda Aydan kimdir? sorusunun yanıtını arıyor. İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Sevda Aydan; Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığına defnedilecek.

SEVDA AYDAN KİMDİR?

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan (1951) ve Opera (1953) bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operasında Traviata operası ile sanat hayatına atılan sanatçı, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. 1962'de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Baku operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 196 'de Ankara Devlet Operası'ndan ayrılan sanatçı çeşitli gazino ve kulüplerde hafif batı müziği alanında çalıştı. Televizyon dünyasında TRT'nin tv dizisi Kaynanalar'daki Tijen rolü ile tanındı.

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Sevda Aydan kimdir? Sevda Aydan hayatını kaybetti!
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