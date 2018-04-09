En güzel 2018 Whatsapp (Durumları, Sözleri, Mesajları)

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp'ta hemen herkes durumlarına bir söz yazmayı veya emoji koymayı eksik etmiyor. Anlık durum paylaşma özelliğinin gelmesi ile birlikte ise resimli Whatsapp durumları ilgi odağı oldu. 2018 yılında en çok paylaşım alan en güzel Whatsapp ifadekli durumları, sözleri ve mesajları burada bulabileceksiniz.

WHATSAPP 2018 (DURUMLARI, SÖZLERİ MESAJLARI)

Mutlu etmeyeceksen meşgul de etmeyeceksin.

Yıkılan hayallerim mi düştü üzerine?

Verdiği umudu geri alan aldığı ahı da güle güle kullansın…

Ve bir gün; Hasta olmasına bile dayanamadığınız insanın, içinizde ölmesi için dua edersiniz…

Hepiniz iletilerim gibisiniz sadece anlık..

Madem ki şu hayatta yeri doldurulmayacak insan yok o zaman eskilere selam yenilere devam…

Bir hasret kadar uzak olsan da bir nefes kadar yakınsın yüreğime, ömrüme ömür katan yarim.

Demiş ki Mevlana; seni seveni zehir olsa yut. Seni sevmeyeni, bal olsa da unut. Sen benim adımı biliyorsun, hikayemi değil!

ANLAMLI WHATSAPP DURUMLARI

Bekarlık sultanlıktır, çünkü Whatsapp'taki son görülme saati umurunda olmaz. Seni içimde yaşatmak için neleri öldürdüm bir bilsen

Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer.

Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer.

Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim; Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim.

Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun.

Üzülme Can! Doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır.

Hayat bir nefestir, aldığın kadar... Hayat bir kafestir, kaldığın kadar... Hayat bir hevestir, daldığın kadar...

Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü; Bülbül güle, karga çöplüğe götürür.

Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin?

Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atana kadardır.

Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yinede yaşarsın...

Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

Kalp denizdir, dil de kıyı. Deniz de ne varsa kıyıya o vurur.

Fakat harap olmaktan niye gamlanayım? Harabenin altında padişah hazinesi var.

Ey can, aklını başına devşir. Ölümden korkup kaçarsın ya; doğrusu sen kendinden korkmaktasın.

Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur?