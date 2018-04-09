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Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölüm ı yayınlandı

'nin sevilen dizisi Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölümüyle seyircileri yine ekranlarına kilitleyecek!

Giriş Tarihi: 9.4.2018 00:52 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 02:04
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölüm fragmanı yayınlandı

'nin izlenme rekorları kıran dizisi Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. bölüm'ün özet cümlesi: "Ölmek neymiş öğrensinler bakalım!" İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 98. bölüm ı:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölüm fragmanı yayınlandı

Canını kurtarmak için yurtdışına gitme planları yapan Servet ölümünden kaçamamış, Güneş'in tetikçilerinin kurbanı olmuştu. Büyük kayıplarına sessiz kalamayacak Çakırbeyliler derhal intikam peşine düşmüş ve tetiği çekenden ziyade, bu ölüm emrini verenle ilgilenen Hızır karşılık vermişti. Hızır'ı bitirmek için sevdiklerine dokunmak gerektiğini bilen düşmanları da yaptıkları ölüm listesinde ilk sıraya Meryem'i alarak aileyi derdinden sarsacak hamle için harekete geçtiler. Meryem ise çocuğunu doğurmak uğruna çoktan kendi canından geçmiştir. En sevdiğini korumak adına tüm kötü haberleri evinden uzak tutmaya çalışan Hızır'ın onu yıkacak asıl kötü haberi öğrenmişti.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 98. son bölüm fragmanı yayınlandı
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