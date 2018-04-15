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Cennet'in Gözyaşları 28. son bölüm tamamı tek parça - Dizi biter bitmez buradan izle!

'nin sevilen dizisi "Cennet'in Gözyaşları" bu akşam yine heyecan dolu bölümyüyle, ekranlarında seyircilerle buluşuyor. 28. son bölüm'de nefesleri kesen bir gelişme oluyor ve Cennet'in Gözyaşları dizisinin ana karakteri Cennet, 'nun O'nun öz annesi olduğunu öğreniyor! Cennet'in Gözyaşları 28. son bölüm tamamını, dizi biter bitmez Hemen buradan izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 15.4.2018 22:06
Cennet'in Gözyaşları 28. son bölüm tamamı tek parça - Dizi biter bitmez buradan izle!

Cennet'in Gözyaşları 28. son bölüm tamamı, dizi biter bitmez burada yayında olacak!

28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"O benim annem!"

İki kızı arasında kalan gerçekleri Cennet'e itiraf edememiş olmanın vicdan azabını yaşıyordu. Melisa'nın oyunu Kaya ve Melisa'yı ne kadar rahatlatmış da olsa, ikisinin de kaçırdığı önemli bir detay vardı. Arzu içine gömdüğü annelik duygusunu artık gizleyemiyor, Cennet'i bir saniye bile aklından çıkaramıyor ve sürekli onun etrafında olmaya çalışıyordur.

Melisa bu durumdan ne kadar rahatsız olsa da annesini susturduğunu düşündüğüden, O'nun için her şey bir süre yolunda gidecek. Selim ise Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya bir adım yaklaşmıştır ki hiç ummadığı, aklının, hayalinin alamayacağı bir sırrı öğrenir.

Sırlar teker teker ortaya çıkıyordur artık. Bunca zaman, Cennet'in gözünün içine baka baka saklanan en önemli sır sonunda asıl sahibine ulaşmaya hazırdır. Hiçbir engel, hiçbir güç buna mani olamayacaktır! Cennet sonunda Arzu'nun öz annesi olduğunu öğrendi!

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Cennet'in Gözyaşları 28. son bölüm tamamı tek parça - Dizi biter bitmez buradan izle!
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