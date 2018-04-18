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3. sezon ne zaman? La Casa de Papel 3. sezon tarihi belli oldu

3. sezon tarihi belli oldu. Netflix'te yayınlanan ve tüm dünyada oldukça geniş bir hayran kitlesine oluşan La Casa de Papel dizisinin fanlarına güzel haber geldi. Profesör, Nairobi, Rio ve Denver karakterlerinin açıkladığı müjdeli haber şimdiden sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki La Casa de Papel 3. sezon tarihi ne zaman?

Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 15:14
La Casa de Papel 3. sezon ne zaman? La Casa de Papel 3. sezon tarihi belli oldu

Ulusal Bankası'na yapılan soygunun konu edildiği dizisinde birbirlerinin isimlerini bilmeyen ve Profesör rolüyle karşımıza çıkan 'nin bir araya getirdiği kişilerin hikayesi anlatılıyor. Birbirlerinin adlarını bilmeyen ve şehir isimleriyle kodlanan hırsızların geniş planları ve soygun sürecinin anlatıldığı La Casa de Papel kısa sürede tüm dünyada adından söz ettirdi.

1. sezonuyla büyük sükse yapan La Casa de Papel 2. sezonuyla da hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. İspanya yapımı olan dizinin başrollerinde Tokyo rolünde Ursula Corbero, Profesör rolünü Alvaro Morte, Berlin rolünü Pedro Alonso, Raquel Murillo rolünü Itziar Ituno, Rio rolünü Miguel Herran, Denver rolünü Jaime Menendez, Arturo Roman rolünü Enrique Arce canlandırıyor.

La Casa de Papel 3. sezon ne zaman?

Netflix Türkiye'nin resmi twitter hesabından paylaşılan ve La Casa de Papel oyuncularının seyirciye seslendiği video da dizinin 3. sezonunun 2019 yılında hayranlarıyla buluşacağı müjdelendi.

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La Casa de Papel 3. sezon ne zaman? La Casa de Papel 3. sezon tarihi belli oldu
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