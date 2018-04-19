Aristo'ya göre insan beyninin görevi nedir? - İşte Cevabı! Kalbin Görevi Nedir
Türkiye'nin reyting rekortmeni ve dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor! Yarışmayı seyredenler, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabını arıyor. İşte en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Aristo'ya göre insan beyninin görevi nedir? sorusunun cevabı!
Giriş Tarihi: 19.4.2018 23:19Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 23:22