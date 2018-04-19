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'ya göre insan beyninin görevi nedir? - İşte Cevabı! Kalbin Görevi Nedir

'nin reyting rekortmeni ve dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması ATV ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor! Yarışmayı seyredenler, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan sorusunun cevabını arıyor. İşte en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan 'ya göre insan beyninin görevi nedir? sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 19.4.2018 23:19 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 23:22
Aristo'ya göre insan beyninin görevi nedir? - İşte Cevabı! Kalbin Görevi Nedir

'ya göre insan beyninin görevi nedir?

Cevap: Kalbi soğutmak

Kim milyoner olmak ister! Bu sorulara cevap verebilecek misiniz?

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Aristo'ya göre insan beyninin görevi nedir? - İşte Cevabı! Kalbin Görevi Nedir
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