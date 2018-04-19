18 Nisan reyting sonuçları belli oldu mu? Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları - Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları

18 Nisan reyting sonuçları belli oldu mu? ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi dün akşam 13. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlandığı gibi gerek reyting sonuçlarında gerekse sosyal medyada büyük yankı uyandıran Sen Anlat Karadeniz ilk bölümünden sonra tam 11 hafta boyunca reyting sonuçlarında ilk sırada yer alıyor. 18 Nisan reyting sonuçlarında son durum ne?

REYTİNG SONUÇLARI

18 Nisan Çarşamba reyting sonuçları henüz belli olmadı, sonuçlar belli olur olmaz güncel sonuçlar haberimizde olacak! Geçen haftanın reyting sonuçlarında ise TOTAL kategorisinde başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz zirvede yer almıştı.

SEN ANLAT KARADENİZ 13. BÖLÜMDE NE OLDU?

Vedat, sistemli bir biçimde, tüm silahlarıyla Nefes'in üzerine gelmeye devam etmektedir. Berrak'tan sonra şimdi de Nefes'in karşısına babasını çıkarmıştır. Babasıyla tam da velayet mahkemesi sabahı karşılaşmak, Nefes'i çok sarsar ve kanında ilacın, ruhunda babasının zehriyle ilk duruşmaya çıkmak zorunda kalır. Üstüne bir de babasının bütün köye Nefes'in nikahlı kocasını bırakıp Tahir'e kaçtığını söylemesi, sadece Nefes'in değil ona destek olan insanların da zor duruma düşmesine neden olur. Yiğit de, bu zor durumdan nasibini alır ve çocuk kalbiyle annesinden ayrılma ihtimaliyle başa çıkmaya çalışır. Vedat, hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Ama Vedat'ın anlayamadığı bir şey vardır; inanç. Nefes'in yolculuğu çok zor bir yolculuktur ama Nefes ve onun yoluna başını koyan Tahir birbirlerine inanmaktadırlar. Tahir, geçmişte Nefes'in yüreğinde açtığı yarayı, bu sefer başkalarının açtığı yarayı inancıyla iyileştirerek telafi edecektir. Deli Tahir'in akıllıca bir hamlesi, Nefes'i, bu zor yoldaki en önemli engellerden birinden kurtarır. Ama aynı Tahir'in Nefes'le Yiğit için yaptığı bir delilik, hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkıp onları çok zor duruma sokacaktır.