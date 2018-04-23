Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > İlk araba vapuru olan 'Suhulet' ismi ne anlama gelir? Suhulet ne demek? Suhulet nerelerde kullanılır?

İlk araba vapuru olan 'Suhulet' ismi ne anlama gelir? Suhulet ne demek? Suhulet nerelerde kullanılır?

'nin reyting rekortmeni bilgi yarışması Kim Olmak ATV ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor! Yarışmayı seyredenler, 'de az önce sorulan 1870'lerde hizmete giren 'nin bilinen ilk araba vapuru olan 'suhulet' ismi ne anlama gelir? sorusunun cevabını arıyor. İşte 1870'lerde hizmete giren Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk araba vapuru olan 'suhulet' ismi ne anlama gelir? sorusunun cevabı! Suhulet nedir? Suhulet ne demek?

Giriş Tarihi: 23.4.2018 21:46 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 21:46

Medeniyet

Kolaylık

Sağlık

Kavuşma

Suhulet 'kolaylık' anlamına gelir

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk araba vapuru olan 'Suhulet' ismi ne anlama gelir? Suhulet ne demek? Suhulet nerelerde kullanılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN