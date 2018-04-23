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İlk araba vapuru olan 'Suhulet' ismi ne anlama gelir? Suhulet ne demek? Suhulet nerelerde kullanılır?
Türkiye'nin reyting rekortmeni bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında tüm heyecanıyla devam ediyor! Yarışmayı seyredenler, Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 1870'lerde hizmete giren Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk araba vapuru olan 'suhulet' ismi ne anlama gelir? sorusunun cevabını arıyor. İşte 1870'lerde hizmete giren Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk araba vapuru olan 'suhulet' ismi ne anlama gelir? sorusunun cevabı! Suhulet nedir? Suhulet ne demek?
Giriş Tarihi: 23.4.2018 21:46Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 21:46