Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 100. son bölüm tamamı yayınlandı - Hemen tek parça izle!

Televizyon ekranlarında yayınlanan 100. bölümünü kutlayan ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, soluksuz bir dizi heyecanı yaşatan bomba gibi bir bölümle seyircisiyle buluştu. Türkiye'nin sevilen dizisi Eşkıya'nın 100. son bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. bölüm tek parça tamamı yayınlandı - Hemen İzle

EDHO ailesi, rekorlarla dolu yüz bölümü geride bıraktı. 100. bölümü piknik yaparak ve pasta keserek kutlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi, Beykoz'daki dizi setinde keyifli anlar yaşadı.

İşte Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz 100. bölüm fragmanı:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle!

'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN 100 BÖLÜM SEVİNCİ

ATV'nin çok sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibi, önceki gün yüzüncü bölüm kutlaması için Beykoz'daki setinde bir araya geldi.

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın yaptığı başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın paylaştığı "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 100. Bölümünü kutladı. atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' Beykoz'daki setinde 100. Bölüme özel kutlamada pasta kesti.

ATV yöneticilerinin de katıldığı kutlama da tüm oyuncuların ve teknik ekip keyifli anlar yaşarken 100. Bölüm özel pastasını Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve tüm ekip birlikte kesti. Oyuncular 100 bölümdür kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilere teşekkür etti.

EDHO 100. BÖLÜM ÖZETİ

Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır çok fazla gizli kalamamış, nihayet Hızır'ın kulağına da ulaşmıştır. Enişte'den duyduklarından sonra soluğu Doktor Derya'nın yanında alan Hızır, tabii ki en sevdiği insanın ölüme doğru gitmesine göz yummayacaktır. Meryem'i çocuk sevdasından vazgeçirmek için derhal harekete geçer. Karısını yaşatmak için kurduğu oyunlar kendinden nefret etmesine sebep olacaksa da yapılması gereken neyse onu yapacaktır. Ekrem ve Reşit ortaklığında birlikte yapılan planlar için düşünceden eyleme geçme zamanı gelmiştir. Düşmanını çok iyi tanıyan Ekrem, hevesli davranmaktansa temkinli gitmenin gerekliliğinin bilincindedir. Bu ortaklığın sonuçlarını hesap eden Çakırbeyliler de, gelecek tehlikelere karşı bir an önce önlem almak gerektiğini bilirler. Masada bitmek tükenmek bilmeyen bu düşmanlıkların Ünal Kaplan'ın oyunu olduğunu düşünen Yaşar, baş düşmanını ilan eder. Hakkı'nın ölüm emrinden habersiz olan Ünal'ın buna karşılık Hızır'a sergilediği tavır da bu ihtimali kuvvetlendirir.