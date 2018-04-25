Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm bugün neden yok? Diriliş yeni bölüm yayınlanmayacak mı? - İşte yanıtı

Diriliş Ertuğrul Ertuğrul'un 116. yeni bölümünü heyecanla bekleyen izleyiciler, yeni bölümün yayınlanmamasıyla şoke oldu. TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul'un 116. yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. Bu haber, Twitter gibi sosyal medyada platformlarında da birçok tepkiye neden oldu. 'Diriliş Ertuğrul yeni bölümü neden yok' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Yapımcı ekipten ise resmi açıklama geldi. Peki Diriliş Ertuğrul 116. Bölüm bugün neden yok? İşte ayrıntılar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL BUGÜN NEDEN YOK?

Diriliş ekibi, 116 yeni bölümün yayınlanmaması ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Diriliş Ertuğrul ekibinden yapılan resmi açıklama şu şekilde: Diriliş Ertuğrul'da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerle dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 mayıs çarşamba günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak."