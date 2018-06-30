Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Hangi film serisi diğerlerinden daha fazla filmden oluşmaktadır?- James Bond mu Kara Murat mı?

Hangi film serisi diğerlerinden daha fazla filmden oluşmaktadır?- James Bond mu Kara Murat mı?

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce lan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi film serisi diğerlerinden daha fazla filmden oluşmaktadır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi film serisi diğerlerinden daha fazla filmden oluşmaktadır? sorusu ve cevabı... Yarışmacı hangi cevabı verecek?

Giriş Tarihi: 30.6.2018 21:11 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 21:20
Hangi film serisi diğerlerinden daha fazla filmden oluşmaktadır?- James Bond mu Kara Murat mı?

A- james Bond

B- Kara Murat

C- Yıldız Savaşları

D- Indiana Jones

Doğru - james bond

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi film serisi diğerlerinden daha fazla filmden oluşmaktadır?- James Bond mu Kara Murat mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN