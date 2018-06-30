Haberler > Medya Haberleri > Hangi film serisi diğerlerinden daha fazla filmden oluşmaktadır?- James Bond mu Kara Murat mı?
Hangi film serisi diğerlerinden daha fazla filmden oluşmaktadır?- James Bond mu Kara Murat mı?
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi film serisi diğerlerinden daha fazla filmden oluşmaktadır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi film serisi diğerlerinden daha fazla filmden oluşmaktadır? sorusu ve cevabı... Yarışmacı hangi cevabı verecek?
Giriş Tarihi: 30.6.2018 21:11Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 21:20