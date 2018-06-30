Hangisinin bir türü, midesindeki asidi kusarak kendisini yırtıcılardan korur?
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisinin bir türü, midesindeki asidi kusarak kendisini yırtıcılardan korur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisinin bir türü, midesindeki asidi kusarak kendisini yırtıcılardan korur? sorusu ve cevabı... Yarışmacı hangi cevabı verecek?
Giriş Tarihi: 30.6.2018 22:07Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 22:11