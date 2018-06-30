Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Hangisinin bir türü, midesindeki asidi kusarak kendisini yırtıcılardan korur?

Hangisinin bir türü, midesindeki asidi kusarak kendisini yırtıcılardan korur?

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisinin bir türü, midesindeki asidi kusarak kendisini yırtıcılardan korur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce İster'de sorulan Hangisinin bir türü, midesindeki asidi kusarak kendisini yırtıcılardan korur? sorusu ve cevabı... Yarışmacı hangi cevabı verecek?

Giriş Tarihi: 30.6.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 22:11
Hangisinin bir türü, midesindeki asidi kusarak kendisini yırtıcılardan korur?

a- arı

b- yaban geyiği

c- akbaba

d- Tembel hayvan

Doğru Cevap: C Akbaba

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisinin bir türü, midesindeki asidi kusarak kendisini yırtıcılardan korur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN