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Köşker hangi meslek dalındakilere eskiden verilen isimdir? Doğru cevap burada

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Köşker hangi meslek dalındakilere eskiden verilen isimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Köşker hangi meslek dalındakilere eskiden verilen isimdir? sorusu ve cevabı... Yarışmacı hangi cevabı verecek?

Giriş Tarihi: 30.6.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 22:29
Köşker hangi meslek dalındakilere eskiden verilen isimdir? Doğru cevap burada

a- halıcı

b- Fırıncı

c- Ayakkabıcı

d- Kasap

Doğru cevap:

c- ayakkabıcı

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Köşker hangi meslek dalındakilere eskiden verilen isimdir? Doğru cevap burada
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