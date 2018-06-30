Köşker hangi meslek dalındakilere eskiden verilen isimdir? Doğru cevap burada
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Köşker hangi meslek dalındakilere eskiden verilen isimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Köşker hangi meslek dalındakilere eskiden verilen isimdir? sorusu ve cevabı... Yarışmacı hangi cevabı verecek?
Giriş Tarihi: 30.6.2018 22:26Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 22:29