Eski kuşaklar kitabın dibacesi hakkında konuştuklarında hangisinden bahsetmiş olurlar - Dibace'si ne demek? Dibace nedir?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Eski kuşaklar kitabın dibacesi hakkında konuştuklarında hangisinden bahsetmiş olurlar sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Eski kuşaklar kitabın dibacesi hakkında konuştuklarında hangisinden bahsetmiş olurlar sorusu... Dibacesi ne demek?
Giriş Tarihi: 2.7.2018 22:21Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 22:22
Eski kuşaklar kitabın dibacesi hakkında konuştuklarında hangisinden bahsetmiş olurlar?