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kuşaklar kitabın si hakkında kuştuklarında sinden bahsetmiş olurlar - Dibace'si ? Dibace ?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyer Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve kuşaklar kitabın si hakkında konuştuklarında sinden bahsetmiş olurlar sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Eski kuşaklar kitabın hakkında konuştuklarında hangisinden bahsetmiş olurlar sorusu... Dibacesi ?

Giriş Tarihi: 2.7.2018 22:21 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 22:22
Eski kuşaklar kitabın dibacesi hakkında konuştuklarında hangisinden bahsetmiş olurlar - Dibace'si ne demek? Dibace nedir?

kuşaklar kitabın si hakkında kuştuklarında sinden bahsetmiş olurlar?

A) Ön sözünden

B) İkinci baskısından

C) Cildinden

D) Sayfa sayısından

Cevap: Ön söz

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