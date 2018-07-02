Hangi karakterin ilk maceraları diğerlerinden daha önce yayınlanmıştır? Zorro, Örümcek Adam, Süpermen, Tarzan...

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması KimMilyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi karakterin ilk maceraları diğerlerinden daha önce yayınlanmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Hangi karakterin ilk maceraları diğerlerinden daha önce yayınlanmıştır?" sorusu ve cevabı... Zorro, Örümcek Adam, Süpermen, Tarzan
Giriş Tarihi: 2.7.2018 22:00Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 22:00
Hangi karakterin ilk maceraları diğerlerinden daha önce yayınlanmıştır?