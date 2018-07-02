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karakterin ilk maceraları diğerlerinden daha önce yayınlanmıştır? , , Süpermen, ...

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve karakterin ilk maceraları diğerlerinden daha önce yayınlanmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Hangi karakterin ilk maceraları diğerlerinden daha önce yayınlanmıştır?" sorusu ve cevabı... , , Süpermen,

Giriş Tarihi: 2.7.2018 22:00 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 22:00
Hangi karakterin ilk maceraları diğerlerinden daha önce yayınlanmıştır? Zorro, Örümcek Adam, Süpermen, Tarzan...

Hangi karakterin ilk maceraları diğerlerinden daha önce yayınlanmıştır?

A) (1919)

B) (1962)

C) Süpermen (1938)

D) (1918)

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Hangi karakterin ilk maceraları diğerlerinden daha önce yayınlanmıştır? Zorro, Örümcek Adam, Süpermen, Tarzan...
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