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2015'te 'nın Odessa şehrindeki bir Lenin heykeli Komünist geçmişe ait sembollerden! - Dath Vader - - Gargamel

Türkiye ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak İster yeni bölümüyle Atv'de seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 2015'te 'nın Odessa şehrindeki bir Lenin heykeli Komünist geçmişe dair sembollerin silinmesi amacıyla çıkartılan bir yasayla kaldırılmak üzereyken sine dönüştürülmüştür? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2015'te Ukrayna'nın Odessa şehrindeki bir Lenin heykeli Komünist geçmişe dair sembollerin silinmesi amacıyla çıkartılan bir yasayla kaldırılmak üzereyken hangisine dönüştürülmüştür? sorusu ve ...

Giriş Tarihi: 14.7.2018 21:27 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 21:29
2015'te Ukrayna'nın Odessa şehrindeki bir Lenin heykeli Komünist geçmişe ait sembollerden! Batman - Dath Vader - Kaptan Amerika - Gargamel

2015'te 'nın Odessa şehrindeki bir Lenin heykeli Komünist geçmişe dair sembollerin silinmesi amacıyla çıkartılan bir yasayla kaldırılmak üzereyken sine dönüştürülmüştür?

Cevap: Darth Vader

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2015'te Ukrayna'nın Odessa şehrindeki bir Lenin heykeli Komünist geçmişe ait sembollerden! Batman - Dath Vader - Kaptan Amerika - Gargamel
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