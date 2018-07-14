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2015'te Ukrayna'nın Odessa şehrindeki bir Lenin heykeli Komünist geçmişe ait sembollerden! Batman - Dath Vader - Kaptan Amerika - Gargamel
Türkiye ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması KimMilyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv'de seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 2015'te Ukrayna'nın Odessa şehrindeki bir Lenin heykeli Komünist geçmişe dair sembollerin silinmesi amacıyla çıkartılan bir yasayla kaldırılmak üzereyken hangisine dönüştürülmüştür? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2015'te Ukrayna'nın Odessa şehrindeki bir Lenin heykeli Komünist geçmişe dair sembollerin silinmesi amacıyla çıkartılan bir yasayla kaldırılmak üzereyken hangisine dönüştürülmüştür? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 14.7.2018 21:27Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 21:29
2015'te Ukrayna'nın Odessa şehrindeki bir Lenin heykeli Komünist geçmişe dair sembollerin silinmesi amacıyla çıkartılan bir yasayla kaldırılmak üzereyken hangisine dönüştürülmüştür?