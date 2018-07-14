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" tan ne anlar" şeklinde başlayan atasözünün devamı dır?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve tan ne anlar şeklinde başlayan atasözünün devamı dır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Eşek ne anlar şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 14.7.2018 21:24 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 21:24
Eşek hoşaftan ne anlar şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

tan ne anlar şeklinde başlayan atasözünün devamı dır?

A) Tadına bakar, beğenmez

B) Tadına bakmaz, beğenir

C) Tanesini yer, suyunu bırakır

D) Suyunu içer, tanesini bırakır

Cevap: D) Suyunu içer, tanesini bırakır

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"Eşek hoşaftan ne anlar" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
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