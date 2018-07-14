Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Eşekhoşaftan ne anlar şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Eşek hoşaftan ne anlar şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 14.7.2018 21:24Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 21:24