Haberler > Medya Haberleri > NBA'de şimdiye kadar forma giyen en kısa basketbolcu Muggsy Bogues'un boyu kaç cm idi? Muggsy Bogues boyu ne kadar - Milyoner
NBA'de şimdiye kadar forma giyen en kısa basketbolcu Muggsy Bogues'un boyu kaç cm idi? Muggsy Bogues boyu ne kadar - Milyoner
Türkiye ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması KimMilyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve NBA'de şimdiye kadar forma giyen en kısa basketbolcu Muggsy Bogues'un boyu kaç cm idi? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan NBA'de şimdiye kadar forma giyen en kısa basketbolcu Muggsy Bogues'un boyu kaç cm idi? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 14.7.2018 22:36Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 22:38
NBA'de şimdiye kadar forma giyen en kısa basketbolcu Muggsy Bogues'un boyu kaç cm idi?