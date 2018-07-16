Anne tarafı göçmen bir aileden gelen, göçmenlere ve sığınmacılara verdiği destek dolayısıyla 2007 yılında Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçilen sanatçı kimdir?

A) Muazzez Ersoy

B) Ajda Pekkan

C) Sezen Aksu

D) Bülent Ersoy