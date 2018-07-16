2007 yılında Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçilen sanatçı kimdir?
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 2007 yılında Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçilen sanatçı kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2007 yılında Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçilen sanatçı kimdir? sorusu ve cevabı... Muazzez Ersoy, Ajda Pekkan Sezen AksuBülent Ersoy...
Giriş Tarihi: 16.7.2018 20:47Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 20:49
Anne tarafı göçmen bir aileden gelen, göçmenlere ve sığınmacılara verdiği destek dolayısıyla 2007 yılında Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçilen sanatçı kimdir?