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Alacağı nın prenses olmasını isteyen biri pırlantanın hangi özelliği hakkında bir istekte bulunmuş olur? nedir

Dünya'da ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Alacağı nın prenses olmasını isteyen biri pırlantanın hangi özelliği hakkında bir istekte bulunmuş olur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Alacağı pırlantanın prenses olmasını isteyen biri pırlantanın hangi özelliği hakkında bir istekte bulunmuş olur? sorusu ve cevabı... , pırlanta , pırlanta ağırlığı, pırlanta rengi ve pırlanta parlaklığı nedir?...

Giriş Tarihi: 16.7.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 22:00
Alacağı pırlantanın prenses olmasını isteyen biri pırlantanın hangi özelliği hakkında bir istekte bulunmuş olur? Prenses pırlanta nedir

Alacağı pırlantanın prenses olmasını isteyen biri pırlantanın hangi özelliği hakkında bir istekte bulunmuş olur?

A)

B) Ağırlığı

C) Rengi

D) Parlaklığı

Cevap: A) Kesim şekli

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Alacağı pırlantanın prenses olmasını isteyen biri pırlantanın hangi özelliği hakkında bir istekte bulunmuş olur? Prenses pırlanta nedir
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