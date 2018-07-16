Haberler > Medya Haberleri > Alacağı pırlantanın prenses olmasını isteyen biri pırlantanın hangi özelliği hakkında bir istekte bulunmuş olur? Prenses pırlanta nedir
Alacağı pırlantanın prenses olmasını isteyen biri pırlantanın hangi özelliği hakkında bir istekte bulunmuş olur? Prenses pırlanta nedir
Dünya'da ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Alacağı pırlantanın prenses olmasını isteyen biri pırlantanın hangi özelliği hakkında bir istekte bulunmuş olur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Alacağı pırlantanın prenses olmasını isteyen biri pırlantanın hangi özelliği hakkında bir istekte bulunmuş olur? sorusu ve cevabı... Prenses pırlanta, pırlanta kesim şekli, pırlanta ağırlığı, pırlanta rengi ve pırlanta parlaklığı nedir?...
Giriş Tarihi: 16.7.2018 21:59Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 22:00
Alacağı pırlantanın prenses olmasını isteyen biri pırlantanın hangi özelliği hakkında bir istekte bulunmuş olur?