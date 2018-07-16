Rönesans döneminin en ünlü ressamlarından El Greco hangi devletin yönettiği topraklarda doğmuştur? El Greco kimdir? Nereli

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Rönesans döneminin en ünlü ressamlarından El Grecohangi devletin yönettiği topraklarda doğmuştur? El Greco kimdir? Nereli
Türkiye'de ve dünyada televizyon ekranlarnın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması KimMilyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Rönesans döneminin en ünlü ressamlarından El Grecohangi devletin yönettiği topraklarda doğmuştur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Rönesans döneminin en ünlü ressamlarından El Greco hangi devletin yönettiği topraklarda doğmuştur? sorusu ve cevabı... El Greko nerede doğmuştur? El Greco nereli?
Giriş Tarihi: 16.7.2018 22:08Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 22:10
Rönesans döneminin en ünlü ressamlarından El Greco hangi devletin yönettiği topraklarda doğmuştur?
A) Yunanistan Krallığı
B) Venedik Cumhuriyeti
C) Osmanlı Devleti
D) Roma İmparatorluğu
Cevap: B) Venedik Cumhuriyeti (Değişen Kanada Krallığı)