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1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?
Türkiye'de ve dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve... sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ... sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 21.7.2018 22:02Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 22:11