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1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

'de ve dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve... sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ... sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 21.7.2018 22:02 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 22:11
1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?

a- türk hamamı

b-bovling salonu

c- squash kortu

d- elektrikli at

DOĞRU CEVAP-B

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1912'de batan Titanik adlı ünlü geminin birinci sınıf yolcu hizmetlerinde hangisi yoktur?
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