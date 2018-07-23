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Hangi hayvanın bazı türleri popolarıyla nefes alabilir? Poposuyla nefes alan hayvan - İşte cevabı
Türkiye ve dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması KimMilyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi hayvanın bazı türleri popolarıyla nefes alabilir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi hayvanın bazı türleri popolarıyla nefes alabilir? sorusu ve cevabı... Kaplumbağa, Bukalemun, Yarasa, Kurbağa...
Giriş Tarihi: 23.7.2018 21:05Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 21:07
Hangi hayvanın bazı türleri popolarıyla nefes alabilir?