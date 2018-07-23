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hayvanın bazı türleri larıyla nefes alabilir? nefes alan hayvan - İşte cevabı

ve dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve hayvanın bazı türleri larıyla nefes alabilir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan hayvanın bazı türleri popolarıyla nefes alabilir? sorusu ve cevabı... , , , ...

Giriş Tarihi: 23.7.2018 21:05 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 21:07
Hangi hayvanın bazı türleri popolarıyla nefes alabilir? Poposuyla nefes alan hayvan - İşte cevabı

Hangi hayvanın bazı türleri popolarıyla nefes alabilir?

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Cevap: Poposuyla nefes alan hayvan Kaplumbağa'dır

Milyonerliğe giden sorular - Kim Milyoner Olmak İster

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Hangi hayvanın bazı türleri popolarıyla nefes alabilir? Poposuyla nefes alan hayvan - İşte cevabı
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