Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabına göre insan yapımı en pahalı nesne nerededir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Guinness Dünya Rekorlar Kitabına göre insan yapımı en pahalı nesne nerededir sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 28.7.2018 21:34Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 21:38
Guinness Dünya Rekorlar Kitabına göre insan yapımı en pahalı nesne nerededir?
A) Atlas Okyanusu'nun dibinde
B) Güney Kutbunda
C) Uzayda
D) Arap Yarımadasında
Cevap: Uzayda
En pahalı insan yapımı nesne Uluslararası Uzay İstasyonu'dur (ISS). Son maliyeti 100 milyar doların üzerinde olacak (66.7 milyar sterlin).