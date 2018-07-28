Guinness Dünya Rekorlar Kitabına göre insan yapımı en pahalı nesne nerededir?

A) Atlas Okyanusu'nun dibinde

B) Güney Kutbunda

C) Uzayda

D) Arap Yarımadasında

Cevap: Uzayda

En pahalı insan yapımı nesne Uluslararası Uzay İstasyonu'dur (ISS). Son maliyeti 100 milyar doların üzerinde olacak (66.7 milyar sterlin).