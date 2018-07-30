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Winston Churchill'in çalışma masasında hayvanın doldurulmuşu bulunurdu?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Winston Churchill'in çalışma masasında hayvanın doldurulmuşu bulunurdu? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Winston Churchill'in çalışma masasında hayvanın doldurulmuşu bulunurdu? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 30.7.2018 22:40 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 22:39
Winston Churchill'in çalışma masasında hangi hayvanın doldurulmuşu bulunurdu?

Winston Churchill'in çalışma masasında hayvanın doldurulmuşu bulunurdu?

Cevap: Ornitorenk

Milyonerliğe giden sorular... Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünün soru ve cevapları...

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Winston Churchill'in çalışma masasında hangi hayvanın doldurulmuşu bulunurdu?
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