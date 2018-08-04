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imzalandığında hangisi hayattaydı? Magna Carta imzalanma tarihi - Ne zaman imzalandı? Cevabı...

Dünyanın ve 'nin en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve imzalandığında hangisi hayattaydı? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Magna Carta imzalandığında hangisi hayattaydı? sorusu ve cevabı... Magna Carta imzalanma tarihi - Ne zaman imzalandı?

Giriş Tarihi: 4.8.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 22:01
Magna Carta imzalandığında hangisi hayattaydı? Magna Carta imzalanma tarihi - Ne zaman imzalandı? Cevabı...

Magna Carta imzalandığında hangisi hayattaydı?

A)

B)

C)

D) Napolyon Bonapart

1215 yılında imzalanmıştır

Cevap: Cengiz Han o yılda hayattaydı

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