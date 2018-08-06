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ikisi 1. liginden futbolcu olarak şampiyonluk yaşamamıştır? Şampiyonluk yaşayanlar...

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan ikisi 1. liginden futbolcu olarak şampiyonluk yaşamamıştır? sorusu ve cevabı... - , - , - , -

Giriş Tarihi: 6.8.2018 22:15 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 22:21
Hangi ikisi Türkiye 1. futbol liginden futbolcu olarak şampiyonluk yaşamamıştır? Şampiyonluk yaşayanlar...

Hangi ikisi Türkiye 1. futbol liginden futbolcu olarak şampiyonluk yaşamamıştır?

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Cevap: Mustafa Denizli - Fatih Terim

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Hangi ikisi Türkiye 1. futbol liginden futbolcu olarak şampiyonluk yaşamamıştır? Şampiyonluk yaşayanlar...
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