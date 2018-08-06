Hangi ikisi Türkiye 1. futbol liginden futbolcu olarak şampiyonluk yaşamamıştır? Şampiyonluk yaşayanlar...

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi ikisi Türkiye 1. futbol liginden futbolcu olarak şampiyonluk yaşamamıştır? sorusu ve cevabı... Aykut Kocaman - Ertuğrul Sağlam, Ersun Yanal - Şenol Güneş, Mustafa Denizli - Fatih Terim, Rıdvan Dilmen - Sergen Yalçın Hangi ikisi Türkiye 1. futbol liginden futbolcu olarak şampiyonluk yaşamamıştır? A)Aykut Kocaman - Ertuğrul Sağlam B) Ersun Yanal - Şenol Güneş C) Mustafa Denizli - Fatih Terim D) Rıdvan Dilmen - Sergen Yalçın Cevap: Mustafa Denizli - Fatih Terim