Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hangisi TDK sözlüğüne göre atasözlerinde dost için söylenenlerden biri değildir? - Dost ile ilgili atasözleri TDK

si sözlüğüne göre nde dost için söylenenlerden biri değildir? - Dost ile ilgili atasözleri TDK

ve dünyada televizyon erkranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve si sözlüğüne göre nde dost için söylenenlerden biri değildir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi TDK sözlüğüne göre atasözlerinde dost için söylenenlerden biri değildir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 6.8.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 21:33
Hangisi TDK sözlüğüne göre atasözlerinde dost için söylenenlerden biri değildir? - Dost ile ilgili atasözleri TDK

Hangisi TDK sözlüğüne göre atasözlerinde dost için söylenenlerden biri değildir?

A) Güldürür

B) Başa bakar

C) Ağlatır

D) Acı söyler

Cevap: A) Güldürür

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisi TDK sözlüğüne göre atasözlerinde dost için söylenenlerden biri değildir? - Dost ile ilgili atasözleri TDK
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN