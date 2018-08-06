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Hangisi TDK sözlüğüne göre atasözlerinde dost için söylenenlerden biri değildir? - Dost ile ilgili atasözleri TDK
Hangisi TDK sözlüğüne göre atasözlerinde dost için söylenenlerden biri değildir? - Dost ile ilgili atasözleri TDK
Türkiye ve dünyada televizyon erkranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi TDK sözlüğüne göre atasözlerinde dost için söylenenlerden biri değildir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi TDK sözlüğüne göre atasözlerinde dost için söylenenlerden biri değildir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 6.8.2018 21:30Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 21:33
Hangisi TDK sözlüğüne göre atasözlerinde dost için söylenenlerden biri değildir?