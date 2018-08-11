Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir?

Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 11.8.2018 22:03 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 22:05
Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir?

Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir?

a) Frank Zappa

b) Paul McCartney

c) Jim Morrison

d)Ray Charles

Doğru cevap: Frank Zappa

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN