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Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 11.8.2018 22:03Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 22:05
Ahmet Ertegün'e hayran olduğu için oğullarından birinin adını Ahmet koyan müzisyen kimdir?