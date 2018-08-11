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Başrollerinde Vivien Leigh ve Clark Gable'ın oynadığı "En İyi Film" dalında Oscar kazanan ilk renkli film hangisidir?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Başrollerinde Vivien Leigh ve Clark Gable'ın oynadığı "En İyi Film" dalında Oscar kazanan ilk renkli film hangisidir?sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorusu Başrollerinde Vivien Leigh ve Clark Gable'ın oynadığı "En İyi Film" dalında Oscar kazanan ilk renkli film hangisidir? ve cevabı...
Giriş Tarihi: 11.8.2018 21:15Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 21:17