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Yayımlandığı 1993 yılında Amerikan müzik listelerinde birinci sıradan giren ve 7 hafta boyunca ilk sırada yer alan "Informer" adlı parçayı kim seslendirmektedir.

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve "Informer" adlı parçayı kim seslendirmektedir. sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Informer" adlı parçayı kim seslendirmektedir. sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 11.8.2018 20:37 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 20:39
Yayımlandığı 1993 yılında Amerikan müzik listelerinde birinci sıradan giren ve 7 hafta boyunca ilk sırada yer alan Informer adlı parçayı kim seslendirmektedir.

"Informer" adlı parçayı kim seslendirmektedir?

A) Dr. Alban

B) MC Hammer

C) Eminem

D) Snow

Doğru cevap: SNOW

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Yayımlandığı 1993 yılında Amerikan müzik listelerinde birinci sıradan giren ve 7 hafta boyunca ilk sırada yer alan "Informer" adlı parçayı kim seslendirmektedir.
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