Türkiye'nin hangi ülkeyle olan kara sınırı daha uzundur?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Türkiye'nin hangi ülkeyle olan kara sınırı daha uzundur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Türkiye'nin hangi ülkeyle olan kara sınırı daha uzundur? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 11.8.2018 20:40Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 20:42
Türkiye'nin hangi ülkeyle olan kara sınırı daha uzundur?