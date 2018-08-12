Gazlı içeceklerin içerisinde neler var? En çok tüketilen meşrubat türü

İnsanlar tarafından çok tercih edilen gazlı içecekler ülkemizde ve dünyada da sıkça kullanılmakta. Her ne kadar uzmanlar tarafından zararları önemle dile getirilsede günlük hayatımızda gazlı içecekleri tüketmeye devam ediyoruz. Gazlı içecekler arasında en çok tüketine meşrubatlar arasında kola vardır. Kolanın zararları nı duydunuz mu? İşte tüketilmesi tavsiye edilmeyen gazlı içecek türleri? Sabah.com.tr ekibi olarak bu soruların cevaplarını sizler için haberimizde hazırladık.

GAZLI İÇECEKLERİN ZARARLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

GAZLI İÇECEK NEDEN ZARARLI?

1) Her gazlı içecek içildiğinde, bu içeceklerin içerdiği asit ve gaz bileşimi, midenin diğer sıvı alınımlarına oranla üç kat büyümesine neden olur.

2) Midede daha fazla süre kalabilen gazlı içecekler, mide yapısının bozulmasına neden olur.

3) Gazlı içecek tüketimi fazla olan kişilerde tokluk sinyalleri daha geç oluşur.

4) İnsan dilinin ön tarafında dört farklı tip kimyasal alıcı vardır; bunlar tuzlu, şekerli, ekşi ve acı tatlarına karşılık gelir. Tat alıcılarımız bir dizi işlemden sonra bu algıları elektrik sinyallerine dönüştürür ve beyne iletirler. Gazlı içeceklerin tatlı olmaları, vücutta normalden daha fazla insülin salgılanmasına sebep olur ve bu durum sonucunda özellikle karın çevresinde yağlanma oluşur.

5) Alkol veya sigara bağımlılığı ile eşdeğerdir.

6) İçerdiği yüksek asit düzeyi, şeker (1 litrede yaklaşık 20-32 kesme şeker) ve kafein gibi, insan vücuduna zarar veren birçok maddeyi içinde bulundurur.

7) Besleyici değeri sıfır, kalori değeri yüksek ve en önemlisi de sizi devamlı aç hissettiren, midenizde kazınma hissine yol açan içeceklerdir.

8) Yakın zamanda yayımlanan bütün araştırmalar, başta çocukluk çağı olmak üzere büyük yaş gruplarında da şişmanlıkla gazlı (kolalı) içeçek tüketimi arasında önemli bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

9) Her gün bir şişe gazlı içeçek tüketen çocuklarda obezite riski yüzde 60 artıyor, yetişkinlerde ise yüzde 80 diyabet riski artış gösteriyor. Çünkü 1 litre gazlı içecek yaklaşık 400 kalori, yüksek miktarda şeker, 0,15 gram kafein, değişik miktarlarda renk veren maddeler, orijinal tadı sağlayan kola özü ve esas önemlisi gazlı içecek olmasını sağlayan fosforik asit içeriyor.

10) İçerdiği yüksek kafein kemiklerden kalsiyumun çekilmesine neden oluyor. Çalışmalar erken yaş gruplarında kemik kırılmalarını tetiklediğini gösteriyor.

11) Tiroit organının yapısının bozulmasına ve hormon salımının düzensizleşmesine neden olabilir.

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12) Karın kaslarının pasifleşmesine ve ödem probleminin oluşmasına neden olabilir.