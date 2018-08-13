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Duru sakin havada çıkan kuru soğuk anlamına gelen ayaz kelimesinin kökeni hangisidir? Ayaz nedir anlamı
Türkiye ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Duru sakin havada çıkan kuru soğuk anlamına gelen ayaz kelimesinin kökeni hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Duru sakin havada çıkan kuru soğuk anlamına gelen ayaz kelimesinin kökeni hangisidir? sorusu
Giriş Tarihi: 13.8.2018 20:46Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 20:48
Duru sakin havada çıkan kuru soğuk anlamına gelen ayaz kelimesinin kökeni hangisidir?