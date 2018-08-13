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Duru sakin havada çıkan kuru soğuk anlamına gelen kelimesinin kökeni sidir? Ayaz nedir anlamı

ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Duru sakin havada çıkan kuru soğuk anlamına gelen kelimesinin kökeni sidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Duru sakin havada çıkan kuru soğuk anlamına gelen nin kökeni hangisidir? sorusu

Giriş Tarihi: 13.8.2018 20:46 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 20:48
Duru sakin havada çıkan kuru soğuk anlamına gelen ayaz kelimesinin kökeni hangisidir? Ayaz nedir anlamı

Duru sakin havada çıkan kuru soğuk anlamına gelen ayaz kelimesinin kökeni hangisidir?

A) Aydınlık

B) Keskinlik

C) Karanlık

D) Yalnızlık

Cevap: C) Aydınlık

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Duru sakin havada çıkan kuru soğuk anlamına gelen ayaz kelimesinin kökeni hangisidir? Ayaz nedir anlamı
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