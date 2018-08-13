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Süt Kardeşler filminde herkesi korkutan gulyabaninin film sonunda kim olduğu ortaya çıkar? Gulyabani Süt Kardeşler
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Süt Kardeşler filminde herkesi korkutan gulyabaninin film sonunda kim olduğu ortaya çıkar? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Süt Kardeşler filminde herkesi korkutan gulyabaninin film sonunda kim olduğu ortaya çıkar? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 13.8.2018 21:04Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 21:06
Süt Kardeşler filminde herkesi korkutan gulyabaninin film sonunda kim olduğu ortaya çıkar?