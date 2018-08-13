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dergisine kapak olan ilk aktör kimdir? Time dergisi ilk kapağı

ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve dergisine kapak olan ilk aktör kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Time dergisine kapak olan ilk aktör kimdir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 13.8.2018 21:34 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 21:35
Time dergisine kapak olan ilk aktör kimdir? Time dergisi ilk kapağı

Time dergisine kapak olan ilk aktör kimdir?

A) Marlon Brando

B) James Dean

C)

D)

Cevap: D) Charlie Chaplin

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Time dergisine kapak olan ilk aktör kimdir? Time dergisi ilk kapağı
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