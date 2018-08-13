Time dergisine kapak olan ilk aktör kimdir? Time dergisi ilk kapağı
Türkiye ve dünyada televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Time dergisine kapak olan ilk aktör kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Time dergisine kapak olan ilk aktör kimdir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 13.8.2018 21:34Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 21:35