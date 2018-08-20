Kadın Flamenko sanatçıları ne gibi hangi aksesuarları kullanıyorlar?

Flamenko dansının Endülüs'te yaşayan İspanyolların ve orada Flemenk adı verilen çingene topluluğunun ürettiği bir eser olduğu düşünülüyor. Tarih boyunca İspanya'da Arap ve Beriberler hakimiyet kursa da bunun dışında birçok ulus burada yaşamlarını sürdürdü. Flamenko dansında ve müziğinde ise tüm bu ulusların etkisi yer alır.

Flamenko müziği ise genelde erkekler tarafından söylenir. Buna gitar, ritmik el çırpma (palmas) ve vurmalı çalgılar da eşlik eder.

HER ŞARKI AYRI BİR HİKAYE ANLATIYOR

Her flamenko müziğinde ayrı bir hikaye anlatılır. Bazıları ölüm, keder ve din konularını işlerken bazıları da aşk, kırsal yaşam ve eğlenceyi anlatır.

DANS İSPANYOL KÜLTÜRÜNÜN BİR YANSIMASI

Eski çağlardan beri varolan ve İspanyol kültürünü oluşturan bu dans, İspanyolların en tanınan ve en önemli danslarından bir tanesi olarak göze çarpar.