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Kadın sanatçıları ne gibi hangi aksesuarları kullanıyorlar?

, İspanyollarla özdeşleşmiş; şarkı, dans ve müziğin birleşmesiyle oluşan bir sanattır. Peki Kadın Flamenko sanatçıları ne gibi hangi aksesuarları kullanıyorlar? İşte Kadın Flamenko sanatçılarının kullandığı aksesuarlar...

Giriş Tarihi: 20.8.2018 14:52
Kadın Flamenko sanatçıları ne gibi hangi aksesuarları kullanıyorlar?

dansının Endülüs'te yaşayan İspanyolların ve orada Flemenk adı verilen çingene topluluğunun ürettiği bir eser olduğu düşünülüyor. Tarih boyunca 'da Arap ve Beriberler hakimiyet kursa da bunun dışında birçok ulus burada yaşamlarını sürdürdü. Flamenko dansında ve müziğinde ise tüm bu ulusların etkisi yer alır.

Flamenko müziği ise genelde erkekler tarafından söylenir. Buna gitar, ritmik el çırpma (palmas) ve vurmalı çalgılar da eşlik eder.

HER ŞARKI AYRI BİR HİKAYE ANLATIYOR

Her flamenko müziğinde ayrı bir hikaye anlatılır. Bazıları ölüm, keder ve din konularını işlerken bazıları da aşk, kırsal yaşam ve eğlenceyi anlatır.

DANS İSPANYOL KÜLTÜRÜNÜN BİR YANSIMASI

Eski çağlardan beri varolan ve İspanyol kültürünü oluşturan bu dans, İspanyolların en tanınan ve en önemli danslarından bir tanesi olarak göze çarpar.

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Kadın Flamenko sanatçıları ne gibi hangi aksesuarları kullanıyorlar?
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